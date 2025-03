Pep Guardiola risponde a Fabio Capello. Il tecnico del Manchester City nelle settimane scorse era stato al centro delle dure critiche dell'ex allenatore, tra le altre, di Roma e Real Madrid, che aveva usato parole molto pesanti: "Non ho alcun problema a dire che ha fatto cose meravigliose, ma una cosa non mi va giù di lui: la sua arroganza", ha detto Capello in un'intervista a El Mundo, "sia al Manchester City che con il Bayern Monaco cambiava sempre qualcosa nelle partite chiave, per poter dire: 'Vinco io, non i giocatori'. Questa arroganza gli è costata diverse Champions League. Nel 2023, quando l'ha vinta col City, è stata l'unica volta in cui non ha fatto nulla di strano in una partita decisiva".