David Hancko, difensore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa dopo l'eliminazione in Champions League contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Sappiamo quanto l'avversario fosse forte, poi abbiamo subito gol dopo 8 minuti. E' stato molto difficile, è una grande lezione per tutti noi: abbiamo dato tutto ma non è bastato. Il rigore? Ho sentito qualcosa ma non ho visto nulla: in campo è stato difficile. La nostra Champions League è stata incredibile, è sempre stato il mio sogno giocarla: abbiamo fatto cose incredibili e creato memorie incredibili.