L'Empoli giocherà con il coltello fra i denti fino all'ultimo, qui c'è preoccupazione per lo scontro diretto. Hai parlato alla squadra? L'Inter farà un turnover pesante, ci credi?

"Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di una prestazione negativa dopo 10 ottime. Il vantaggio è sicuramente ancora interessante, che non ci mette però a riparo da tutto. Per essere tranquilli bisogna provare a vincere tutte le partite, per fare migliori dell'ultima contro il Cagliari. E' venuta fuori una partita sbagliata, non dobbiamo complicarci la vita da soli con pensieri negativi. E' probabile che l'Inter faccia turnover, ma ha una rosa per competere su tutti gli obiettivi che ha".