Hütter: “Inter top team, l’inizio è stato un incubo. Loro candidati alla Champions”

Adolf Hütter , tecnico del Monaco, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara di Champions League persa contro l'Inter . Ecco le sue parole: "Complimenti all'Inter, il nostro inizio è stato un incubo: l'Inter ha iniziato forte come pensavamo, noi non siamo stati forti all'inizio. E' stato difficile essere competitivi con questo top top team.

Siamo comunque felici e orgogliosi di esserci qualificati: abbiamo giocato con diverse squadre nella top 8, ora vedremo chi affronteremo. Affrontare l'Inter in questa forma 11 contro 11 è già difficile, ma la squadra ha mostrato carattere. Caio Henrique? Ha fatto bene, non ero soddisfatto di lui, ecco perché non è partito titolare: ma vedremo cosa succederà in futuro.