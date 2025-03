Vincent Kompany è sicuramente soddisfatto per il 3-2 del suo Bayern Monaco contro il St.Pauli nel match di Bundesliga di oggi. Nei 90' alla ripresa del campionato è arrivata la vittoria che serve ai bavaresi per consolidare la vetta della classifica, ma con lei altre preoccupazioni legate all'infermeria. Poco prima del fischio finale, infatti, Ito si è fatto male al piede destro, lo stesso che a fine luglio dell'anno scorso aveva subito una frattura al metatarso. E che a novembre aveva addirittura richiesto un altro intervento chirurgico.

Di questo e della gara in generale ha parlato Kompany al triplice fischio: "Il St. Pauli è stata una squadra molto ben organizzata per tutta la stagione. Hanno subito pochi gol e creato molte occasioni. Noi abbiamo subito un po' troppo nel primo tempo, ma abbiamo creato delle buone occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Nel complesso, sono soddisfatto del risultato e della prestazione. L'infortunio di Hiroki Ito ovviamente smorza un po' l'entusiasmo per il risultato".