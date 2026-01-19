Tocca a Manuel Akanji accomodarsi al fianco di Cristian Chivu per la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal. Qui le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile: "L'Arsenal fa parte delle migliori squadre in Europa, per me non è la migliore. Sarà una grande sfida, noi siamo pronti. Tornare prima al City? Non c'è mai stata possibilità. Non guardo tanto calcio ormai, ho tre bambini a casa. Non guardo tante partite dell'Arsenal, ma hanno una rosa molto profonda e tante individualità".