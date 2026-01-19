Tocca a Manuel Akanji accomodarsi al fianco di Cristian Chivu per la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal. Qui le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile: "L'Arsenal fa parte delle migliori squadre in Europa, per me non è la migliore. Sarà una grande sfida, noi siamo pronti. Tornare prima al City? Non c'è mai stata possibilità. Non guardo tanto calcio ormai, ho tre bambini a casa. Non guardo tante partite dell'Arsenal, ma hanno una rosa molto profonda e tante individualità".
partite
Akanji: “Arsenal non la migliore d’Europa, ecco la mia. Non farò il mediano. E il futuro…”
Cosa serve per batterli?
“Dobbiamo essere efficaci. Quando si gioca contro grandi squadre, qualsiasi errore può costare caro. Dobbiamo essere cattivi in zona gol, puliti in fase di possesso. Siamo fiduciosi, bisogna giocare come squadra”.
L'anno scorso l'Arsenal tra quelle che più ha messo in difficoltà l'Inter. Quanto sarà diverso?
"L'anno scorso io non c'ero, non posso dirlo. Loro segnano tanto sui calci piazzati, è una parte importante. Quando si gioca in Europa contro chiunque si affrontano grandi calciatori. Non vedo una grande differenza, dobbiamo stare attenti".
Tu hai fatto la tua scelta per il futuro?
“No, per ora parlo di gennaio. In estate non saprei. Vedremo”.
Rapport con il mister?
“Devo parlare per forza bene di lui, è qui (ride, ndr). E’ stato molto buono fin dall’inizio, ho parlato da subito con lui e parliamo spesso. Ci sono piccoli dettagli, lui è sempre disponibile. Mi ha aiutato anche a giocare in diversi ruoli, come da mediano nell’ultima partita. Apprezzo tanto la sua disponibilità”.
Ci racconti i progressi del gruppo?
"Sicuramente siamo migliorati in fase difensiva, non concediamo più così tante occasioni. Anche dal punto di vista offensivo abbiamo trovato modi importanti ed efficaci di segnare, spero possano tornare utili anche stasera".
Ti aspetti di giocare mediano in qualche partita anche dall'inizio?
"Non mi aspetto di giocare lì. Posso giocare ovunque, do sempre il massimo per aiutare la squadra, ma il mio ruolo è difensivo. Al City l'ho fatto, sono capace, ma in difesa mi sento a mio agio".
Qual è quindi la squadra più forte in Europa?
"Per me il Bayern. Gioca un ottimo calcio, segna tantissimi gol. Ha un differenza reti incredibile".
L'obiettivo?
"Vogliamo vincere lo scudetto. Poi in Champions l'obiettivo è finire tra le prime otto, vedremo il resto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA