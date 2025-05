LIVE FCIN1908/ Inter-Barcellona, Dani Olmo: “In campo ad armi pari. San Siro? Ci motiverà”

Vigilia di Inter-Barcellona, spazio ai protagonisti della sfida in conferenza stampa. Tocca ai blagrana in questi minuti al Meazza, dopo le parole dalla sponda nerazzurra ad Appiano Gentile. Qui le parole di Dani Olmo, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "E' una partita fondamentale, la motivazione è massima. Abbiamo tanta voglia di vincere la partita, siamo pronti. Il primo anno al Barcellona? Sono contento, sono arrivato in blaugrana per vincere e due trofei li abbiamo vinti. Ne rimangono due. Ci sono situazioni in cui non sono stato bene, vorrei avere continuità come giocatore. Adesso mi sento bene, sono concentrato sul presente, contento e motivato per aiutare la squadra in campo".