Sarà una guerra di nervi per lo scudetto su cui inciderà anche la gara di domani?

“Sulla fatica ha risposto Mkhitaryan molto bene. La stagione è molto faticosa, ma giocare ogni tre giorni può anche aiutare, sapendo che quest’anno c’era una Champions nuova. Eravamo tutti alla prima esperienza, ha portato tanta energia in più. L’anno scorso l’8 novembre ci siamo qualificati a Salisburgo, quest’anno abbiamo aspettato il 29 gennaio col Monaco. Vogliamo proseguire così, sapendo che domani abbiamo una partita molto difficile contro un avversario che per principi di gioco è fortissimo”.

Dimarco più si che no?

“Ieri abbiamo fatto un allenamento intenso, ma breve. Dimarco e Carlos stavano bene, Zalewski e Frattesi che erano usciti con qualche problemino stavano bene. Dovrebbero essere tutti a disposizione”.

Pressione sugli esterni?

“Non solo. Il Bayern è pieno di talenti, ha un allenatore che stimavo molto già da giocatore. Ha dato in poco tempo principi alla propria squadra, fa un ottimo pressing, ha tantissima tecnica e giocatori di talento. Dovremo cercare di replicare la partita fatta a Monaco, giocando molto bene tecnicamente, tenendo la palla il più possibile. Sarà ancora più difficile, perché loro fanno ottima pressione sull’avversario”.

Hai la sensazione di essere uscito dal discorso di emergenza?

“Dipende sempre partita dopo partita. Giocando ogni 48-72 ore non è semplice rispondere. Da allenatore dico che vorrei avere Dumfries e Zielinski già domani, pensando a un mese fa adesso la situazione sembra un po’ migliorata. Dumfries e Zielinski vorrei averli con me, giocando così tanto mi piacerebbe scegliere con la mia testa e non in base agli infortunati e i minutaggi. Gli infortuni non sono un alibi, la Champions quest’anno è stata più intensa del passato”.

Cosa cancelleresti dei 90’ dell’andata?

“I ragazzi sono stati bravissimi, poi chiaramente abbiamo visto un qualcosa. La partita l’abbiamo analizzata, ci sono stati momenti in cui potevamo essere più aggressivi in fase di non possesso o alcuni in cui potevamo essere più cattivi una volta elusa la pressione. Nonostante un’ottima prestazione, avremmo potuto far meglio. Speriamo sia così domani sera”.

Cosa non deve fare l’Inter domani?

“L’Inter non deve pensare al risultato, ma alla prestazione fatta. Non dobbiamo guardare i precedenti, qui a San Siro non sono stati molto positivi. La squadra sa ciò che deve fare. Giochiamo contro un grandissimo avversario, con la giusta attenzione possiamo fare una grande gara”.

Proverete i rigori a fine allenamento?

“Quello lo facciamo sempre. Quando c’è una gara secca si battono sempre, con i cinque cambi chiaramente si ha ancora più attenzione nel batterli per quelli che non cominciano la gara”.

Muller titolare cambierebbe qualcosa nel piano gara?

“Lo conosciamo, all’andata è entrato e ha fatto gol. Hanno tanti giocatori in quella zona di campo, è una squadra con tantissimi giocatori affermati e di talento. Ci vorrà una grandissima prestazione, ce la giocheremo con le nostre armi che tutti conosciamo”.

Prima vittoria stagionale contro una grande. Aggiunge qualcosa?

“Senz’altro. E’ un primo tempo fatto molto bene, ma quando si parla di andata e ritorno bisogna essere molto cauti. A Monaco abbiamo fatto benissimo, è difficilissimo vincere là. Siamo stati bravi, siamo contenti della prestazione, ma purtroppo non era una finale. Fra poco più di 24 ore saremo di nuovo in campo e servirà un’altra grande prova. Loro insieme al Real Madrid sono i più forti al mondo”.

Vuoi fare chiarezza sul rinnovo?

“Non è il momento. Posso dire che sono molto felice all’Inter, nelle scelte sarà sempre il parametro più importante per me. In questo momento parlare del futuro di Inzaghi o del campionato non è il caso. Sto bene qui, con la società abbiamo un grandissimo rapporto. Tra un mese e mezzo se ne parlerà con molta tranquillità quando sarà finita la stagione”.