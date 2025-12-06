Non solo Fabregas. Dalla sponda lariana sono arrivate anche le parole di Mërgim Vojvoda, nel posta partita di Inter-Como. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a San Siro.
partite
Como, Vojvoda: “Risultato pesante, ma farà più bene che male. L’Inter…”
Non ho visto tanta differenza, sono d'accordo col mister. Abbiamo avuto una buona occasione per fare l'1-1, poi abbiamo subito il secondo. Hanno saputo fare gol e ci hanno tagliato le gambe, questo è merito loro ma il risultato è stato pesante. L'Inter ha preparato molto bene la partita, ci ha messo in confusione sulle nostre uscite. Sono una grande squadra, ce lo aspettavamo. Dovevamo farci trovare più pronti".
Avete sofferto l'impatto con l'ambiente?
"Finora abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Non dobbiamo dimenticare che veniamo da molto lontano, questa sconfitta non deve farci perdere la testa. Abbiamo giocato contro una grande squadra. L'Inter viene da due finali di Champions, ha giocatori con esperienza. Noi siamo giovani, dobbiamo imparare. Questa sconfitta ci farà più bene che male".
© RIPRODUZIONE RISERVATA