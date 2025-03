FCIN1908/ Feyenoord, Van Persie: “Crediamo al miracolo, possiamo eliminare l’Inter. Senza Paixao…”

"Se penserò al Twente? No, penserò solo a domani. Ovviamente pianifichiamo tutto, ma il focus è su domani. I giocatori devono crederci, questo è il messaggio. Ho visto cose anche più pazze di quella che speriamo succeda domani. I giocatori che abbiamo adesso penso siano molto forti, con loro ci proveremo. Questa è la cosa più importante: non ha senso pensare a chi non c'è. Sembra che abbiamo già perso questa sfida, ma non è così. Quindi prima di tutto bisogna evitare di leggere certe cose dall'interno, daremo di tutto e crediamo di poter fare un miracolo. Per quello arriveranno dall'Olanda 4600 tifosi, anche loro ci credono. Mi importa che la squadra metta in campo l'atteggiamento giusto, sarebbe per me già una vittoria. Dobbiamo farci trovare pronti.

Come giocheremo senza Paixao? Potete attendervi una squadra unita, che attaccherà insieme e difenderà insieme. Alla fine non è molto importante il modulo, dobbiamo concentrarci su come staremo in campo. Lo spostamento della partita? E' stato bello non giocare, siamo felici di questo. E' un tema della federazione olandese, se in Italia non hanno potuto farlo non è un problema nostro. I ricordi qui a San Siro? Ho giocato una sola volta qui, nel 2002. Con l'Arsenal invece ero in panchina".