"Vorrei fare i complimenti per come è entrato in gara Taremi, era una partita non semplice. Ieri era in dubbio con Thuram, perché Arnautovic veniva da 95' contro la Roma. Negli ultimi 18' sono andato con una punta sola, Thuram era stremato. Bisogna attenzionare Yamal per tutti e 95'".