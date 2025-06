Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio contro il Monterrey al suo esordio nella prima gara del girone del Mondiale per club

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio di Monterrey-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it: "Abbiamo fatto una buona prova, abbiamo dato intensità e cercato di essere aggressivi, di difendere in avanti. Sapevamo quello che era l'avversario, il gioco che potevano fare. Abbiamo cercato di togliere il gioco diretto, di bloccare le loro transizioni. Potevamo far meglio, ma abbiamo fatto una buona prova. Dopo il gol abbiamo cercato di reagire velocemente, sotto porta abbiamo sbagliato e forse anche nell'ultimo passaggio e nella manovra. Nel secondo tempo potevamo verticalizzare e accelerare un po' di più, siamo stati lenti e abbiamo permesso loro di chiudersi con un blocco basso e non concedere più di tanto".

Come hai visto i nuovi?

"Troppo presto per parlare. Hanno fatto un allenamento e mezzo con noi, si sono messi subito a disposizione. Oggi hanno cercato di fare del loro meglio, ho visto cose buone fatte, poi è chiaro che non è semplice quando la condizione non è al massimo. Hanno fatto una prova buona essendo per la prima volta nella nostra squadra e avendo la possibilità di giocare qualche minuto".

Come giudichi le prove tattiche?

"Contro blocchi bassi si cerca sempre di creare situazioni per mettere in difficoltà la loro organizzazione difensiva. Potevamo far meglio con due trequarti sotto la punta, ma anche prima, però vorrei sottolineare l'impegno e la voglia di far bene nonostante le difficoltà e la condizione fisica non al massimo. La squadra ha cercato di fare il meglio possibile oggi".

Stasera la difesa ha avuto alcune difficoltà. Avete sottovalutato il Monterrey?

"Noi non sottovalutiamo mai l'avversario, giochiamo sempre con massimo rispetto. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, a volte ci si riesce e a volte no. Abbiamo creato tante opportunità, ci è mancata un po' di fame sottoporta, ma alla fine quando ti apri puoi concedere qualcosa. Loro in transizione sono bravi, a volte siamo riusciti a bloccarli e a volta abbiamo concesso un po' troppo spazio, ma non li abbiamo sottovalutati".

Cosa ti ha sorpreso di più?

"Sapevo il loro modo di giocare, anche se non ci aspettavamo giocassero con tre centrali. Quella mi è sembrata la novità. Loro sono comunque una squadra di esperienza, noi ci siamo comportati abbastanza bene nel primo tempo, creando opportunità anche dopo il gol, la reazione è stata buona. Nel secondo tempo avremmo potuto fare il secondo gol".

La difesa a zona è una delle cose su cui lavorare con più fretta?

"Ci sono tante cose su cui lavorare quando c'è un'idea di cambiamento. Ho concordato la mia idea con loro, abbiamo deciso di cambiare modo di difendere sulle palle inattive perché spesso sull'uomo ti portano via, ti studiano e portano via spazi sul primo palo o sul secondo. Probabilmente avremmo preso gol anche difendendo a uomo, visto che c'è stato un mezzo blocco e l'abbiamo perso un po' per strada. Sergio Ramos era comunque in marcatura a uomo".

Il pareggio ti sorprende come risultato? Più responsabilità vostre o meriti del Monterrey? Ti imbarazza?

"Noi non ci vergogniamo mai di quello che facciamo in campo, abbiamo rispetto degli avversari. Abbiamo una squadra forte, ma sappiamo che nel calcio bisogna fare qualcosa in più dell'avversario per vincere. Ci abbiamo provato oggi, siamo stati propositivi per maggior parte della partita, a volte anche fluidi e lucidi, ma in questo momento con le poche energie che abbiamo, anche se non cerco scuse, siamo andati un po' in difficoltà dal punto di vista fisico. Ma dal punto di vista dell'atteggiamento e del rispetto dell'avversario questa cosa non è mai mancata".