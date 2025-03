Triplice fischio al Meazza per Inter-Monza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza del post gara. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Lautaro? Era affaticato, ma non ci sono allarmismi. Vediamo come si evolve nei prossimi giorni. Zielinski ha sentito qualcosa sul polpaccio, sicuramente lo perderemo per un po' di tempo".