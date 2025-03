Inter, Bisseck: “Bisogna essere pronti quando Inzaghi ci chiama. All’intervallo…”

Non solo Simone Inzaghi in sala stampa nel post partita di Inter-Monza. Al fianco dell'allenatore nerazzurro c'è anche Yann Bisseck. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Quanto è importante farsi trovare pronti? Non c'è un segreto, sappiamo che tutti siamo fortissimi. Non possiamo giocare dall'inizio in ogni partita, per cui bisogna essere pronti quando ci chiama il mister. Siam sempre felici di intervenire".