Il club nerazzurro ha annunciato che l'allenatore nerazzurro parlerà alla vigilia della sfida contro gli uomini di Conte

Sarà di nuovo Inter-Napoli. La squadra di Cristian Chivu affronterà la sua diretta rivale nella corsa scudetto a San Siro domenica alle 20.45. Alla vigilia della sfida contro la formazione di Conte (che non parlerà in conferenza stampa) che all'andata, al Maradona, ha battuto i nerazzurri, l'allenatore parlerà in conferenza stampa.

A questo proposito è stata pubblicata una nota dell'Inter sul sito ufficiale: "Dopo la vittoria sul campo del Parma, l'Inter si prepara alla sfida con il Napoli. La partita è valida per la 20esima giornata di Serie A. Il big match è in programma domenica 11 gennaio alle 20:45 a San Siro".