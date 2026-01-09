FC Inter 1908
Inter-Napoli, Chivu incontra i giornalisti alla vigilia: ecco quando

Il club nerazzurro ha annunciato che l'allenatore nerazzurro parlerà alla vigilia della sfida contro gli uomini di Conte
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Sarà di nuovo Inter-Napoli. La squadra di Cristian Chivu affronterà la sua diretta rivale nella corsa scudetto a San Siro domenica alle 20.45. Alla vigilia della sfida contro la formazione di Conte (che non parlerà in conferenza stampa) che all'andata, al Maradona, ha battuto i nerazzurri, l'allenatore parlerà in conferenza stampa.

A questo proposito è stata pubblicata una nota dell'Inter sul sito ufficiale: "Dopo la vittoria sul campo del Parma, l'Inter si prepara alla sfida con il Napoli. La partita è valida per la 20esima giornata di Serie A. Il big match è in programma domenica 11 gennaio alle 20:45 a San Siro".

"Alla vigilia della sfida di campionato, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 14:00. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club", si legge ancora.

