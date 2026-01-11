Napoli, Stellini: “Reazione Conte? Frustrazione non per l’episodio. Non siamo stupidi però…”

Le parole dell'allenatore degli azzurri in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Napoli di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 23:38)

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio della gara con l'Inter di stasera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Siamo consapevoli del valore della nostra squadra. Abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra, in un ottimo momento. Guardiamo avanti con fiducia, abbiamo creduto fino alla fine anche di poterla vincere. Abbiamo iniziato il secondo tempo molto bene, è un peccato aver subito gol in un buon momento nostro. Dopo non ci siamo mai abbattuti, abbiamo continuato a ribattere colpo su colpo, meritando il pareggio".

Momenti importanti?

"Due. Sul primo gol siamo stati poco reattivi, potevamo reagire un po' più velocemente sulla sovrapposizione di Dimarco. Da lì è partito un momento delicato, abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per riprenderci e per ritrovare ordine e compattezza. Il secondo momento difficile è stato reagire al rigore, venendo anche dalla partita di mercoledì con tutto ciò che era successo. Non è sempre facile reagire: siamo stati molto lucidi, secondo me dopo il gol volevamo ancora vincere. Questo è un aspetto importante".

Che valore ha stasera la partita a livello difensivo?

"Oltre a essere la squadra che subisce meno tiri, siamo anche una squadra che pressa e ruba palloni. Abbiamo una squadra molto propositiva, aggressiva. In alcune situazioni non lo siamo stati dopo il primo gol e dopo qualche calcio d'angolo, come ad esempio sul palo. Anche quando non risaliamo siamo molto compatti e ordinati, è un aspetto importante. Se aspetti l'Inter ti porta in giro per il campo, loro si muovono tantissimo e mantenere ordine e aggressività non è un caso".

Cosa è successo nell'occasione del rigore con Conte?

"E' stato un momento di frustrazione, molte volte non si vede neanche. Veniamo da una partita non semplice, nessuno di noi poteva sapere cosa era accaduto perché non avevamo visto l'episodio. Non è stata una reazione relativa all'episodio. Non vogliamo neanche giudicare l'episodio, senza sembrare né timidi, né stupidi, quando sappiamo che gli altri lo fanno soltanto quando gli fa comodo. Se qualcuno ha voglia di descrivere questi episodi lo faccia tutte le domeniche, non solo quando gli fa comodo".