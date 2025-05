Inter, Martinez: “Vogliamo fare la storia martedì. Il Barcellona soffre se…”

Non solo le parole di Farris, dalla sponda nerazzurra, nel post partita di Inter-Verona. In conferenza stampa si è presentato anche Josep Martinez. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it: "Stiamo facendo una grande stagione, le sconfitte di fila fanno male, ma abbiamo un grande gruppo e abbiamo messo pressione al Napoli oggi. Ora pensiamo a martedì, sarà una grandissima partita. Come hai visto il Barcellona? Una squadra molto offensiva, la seguo abbastanza e la conosco bene. Credo che sarà difficile martedì, oggi hanno giocato anche loro con tanti cambi.

San Siro sarà un fattore importante, loro sono una squadra forte ma noi stiamo bene e oggi abbiamo fatto un grande match. Faremo altrettanto martedì per una finale storica. Penso che abbiamo segnato due gol subito, nel finale abbiamo cercato di difendere il risultato. Penso che sarà importante tenere la posizione e penso che loro soffrano quando non tengono palla. Sono molto offensivi, dovremo cercare di trovare spazio in contropiede. I rigori li studiate? Li proveremo il giorno prima. L'Inter può avere più fame del Barcellona visto che per molti sarà l'ultima chance? Una semifinale di Champions League non si presenta tutti gli anni, abbiamo l'occasione per fare la storia. La prepareremo nel migliore dei modi per conquistare la finale".