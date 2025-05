Verona, Niasse: “Impareremo dalla partita con l’Inter. Ora tre finali per noi”

Cheikh Niasse, calciatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Problema fisico? Ero solo stanco. Dobbiamo imparare dalla partita di stasera, ci sono cose fatte bene e altre meno bene. Mancano ancora tre partite, sappiamo che dobbiamo lottare e lo faremo per la società e i nostri tifosi. Pensiamo di partita in partita, daremo tutto nelle prossime. Saranno tre finali per noi. Cosa farai in futuro? Al momento sono concentrato sul Verona, so cosa dobbiamo fare in questo finale di campionato. Darò il mio meglio per questa squadra, poi vedremo. Penso al campo".