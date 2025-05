Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter ha parlato di quanto accaduto al Meazza. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Diciamo che non sono insoddisfatto totalmente, avrei voluto che anche nel primo tempo ci comportassimo come nel secondo. Loro hanno un tasso tecnico altissimo: hanno fatto giocare chi gioca meno, ma chiamarle riserve è offensivo. L'Inter ha due squadre. Noi nel primo tempo eravamo troppo bassi, mi sono sgolato per tenerli su fino all'episodio che ha messo la partita su un binario difficile, però non abbiamo sbragato. Nel secondo tempo siamo entrati più aggressivi.