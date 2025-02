Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Sappiamo tutti cosa rappresenta Juve-Inter per la società e la tifoseria. Il momento è delicato, sappiamo che dobbiamo fare un'ottima partita. La Juve è squadra di qualità, si è rinforzata con il mercato, ha un ottimo allenatore che stimo molto e viene da 3 vittorie consecutive - ha aggiunto -. Gli scontri diretti valgono tanto in questo periodo. Sappiamo che li faremo tutti in trasferta, quindi dovremo alzare il nostro livello. Negli scontri diretti non abbiamo portato a casa punti importanti, abbiamo fatto buone gare negli scontri diretti ma non perfetti".