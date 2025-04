Inzaghi: “Berenbruch? Sta lavorando bene, potrebbe avere la sua chance”

Il tecnico dell'Inter in conferenza stampa ha speso parole importanti per il centrocampista classe 2005 della Primavera

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan ha parlato anche di Thomas Berenbruch, centroccampista classe 2005 della Primavera che nel corso della stagione ha già avuto modo di debuttare in Prima Squadra: "Con Zanchetta c'è grandissima sinergia. Oggi hanno una partita importantissima in Turchia che speriamo riescano a vincere. Berenbruch e Aidoo sono rimasti con noi, domenica erano in panchina pronti ad entrare. Domani verrà in panchina con noi l'attaccante che verrà impegato meno oggi in Youth League perchè chiaramente abbiamo bisogno di tutti, e lo sanno".