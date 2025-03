La differenza con la scorsa stagione

"Non dimenticherei che l'anno scorso noi ci qualifichiamo in Champions agli ottavi il 6-7 novembre, sapevamo quindi di giocare di nuovo a marzo. Quest'anno invece ci siamo giocati il posto in Champions a fine gennaio, nessuno ha potuto fare calcoli con questa formula. In questi 3 mesi, la Champions abbiamo sempre dovuto tenerla in considerazione. L'anno scorso a novembre eravamo già qualificati e pensavamo solo al campionato. E' un dato di fatto e siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo.