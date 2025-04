"Bisseck? La rimessa non doveva neanche esserci. La rimessa è stata battuta 12 metri più avanti ed è arrivata fino all'area tecnica del Bologna. Ma non dobbiamo cercare scuse. Dovevamo saltare uno solo, siamo andati in due e la palla è arrivata ad Orsolini. Errore non solo di Bisseck ma di tutta la squadra, quella palla doveva essere respinta nel modo giusto. Dumfries e Thuram ci sono mancati? Non riusciamo ad essere al completo, ci avrebbero aiutato. Anche Zielinski. Tante altre volte abbiamo giocato senza giocatori importanti. Bisogna analizzare la sconfitta e mettere da parte il nervosismo. Squadra delusa e nervosa. Quando c'è nervosismo analizzare non va bene. Secondo me questa sconfitta può essere una grandissima spinta per le ultime partite se analizzata bene", ha concluso Inzaghi in conferenza.