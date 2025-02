"Dopo il Milan mi sono arrabbiato perché pensavo alla mia Inter. Quando succede qualcosa per l’Inter non se ne parlava. Ho lanciato questo allarme. La testimonianza l’abbiamo avuto lunedì. Si sta parlando ancora del calcio d’angolo. Mi viene in mente un episodio di Leverkusen, con il calcio d’angolo con un calciatore loro in fuorigioco di un metro. Non si è detto niente. Ci ha danneggiato parecchio per il tabellone e dal punto di vista economico. Quando succede qualcosa per l’Inter si fanno trasmissioni, al contrario non se ne parla. Era un qualcosa per difendere un lavoro mio, dei giocatori e dalla società".