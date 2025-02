La suaInterera reduce dalla sconfitta in campionato con la Juventus ed era chiamata a reagire a San Siro, nella gara contro il Genoa, che in campionato precede lo scontro diretto, in programma al Maradona sabato prossimo nel tardo pomeriggio. La partita è stata tutt'altro che semplice: Vieira ha dato un senso alla squadra rossoblù dal suo arrivo ed è riuscito a tenere lì l'Inter pronta ad attaccare senza mai riuscire, almeno per quasi tutto il primo tempo, ad affondare.