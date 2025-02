Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli si è soffermato sui tanti infortuni che hanno colpito il settore degli esterni: "Oggi come quinti ho provato da una parte Correa e dall'altra Frattesi perché in questo momento abbiamo esigenze. Poi ho Bisseck e Pavard che possono fare quel ruolo, ma posso anche cambiare sistema.

In questi 3 anni e mezzo non mi era mai capitato di avere tre infortuni su cinque giocatori sugli esterni. Carlos Augusto è un giocatore per noi importantissimo perchè può fare il terzo e il quinto, ma in questo momento anche lui è indisponibile".