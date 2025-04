Doveva ritrovare la vittoria dopo il pari contro il Parma. L'Inter ha battuto il Cagliari tre a uno e ha ripreso la sua marcia in campionato. Alla fine della gara contro la squadra di Nicola, Simone Inzaghi ha parlato anche con i giornalisti, compresi gli inviati di FCINTER1908.IT, presenti nella sala stampa del Meazza. Queste le dichiarazioni del mister: «La squadra è stata grandissima, abbiamo preso il gol del due a uno e dovevamo fare meglio, dopo il 3-1 siamo stati bravi a non concedere nulla se non il tiro salvato da de Vrij. Gli avversari sono comunque ben preparati. Questa è la 47esima partita, devo fare i complimenti ai miei. Sapevamo la difficoltà, ma non fine a questo punto. Alterneremo quanti più giocatori possibili e dobbiamo metterci voglia e determinazione».