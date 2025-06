A Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che precede la partita del Mondiale per Club contro il Salisburgo, hanno chiesto del mercato per rinforzare la sua squadra e i nomi che vengono fatti sono quelli di Osimhen e Theo Hernandez.

«La società sta lavorando, tantissimo, per migliorare la squadra. Voleva già farlo pèrima del Mondiale per Club, hanno lavorato giorno e notte ed eravamo sempre in contatto. Non ci sono riusciti perché i tempi erano molto stretti», ha sottolineato.