"In entrambi i casi - ha aggiunto Inzaghi - gli imprevisti sono dietro l'angolo. Non sono d'accordo con lui. Possono essere condizionate entrambe le competizioni da infortuni, squalifiche o anche da un rigore o un'ultima di campionato magari più facile.Le partite di Champions sono nettamente più difficili rispetto al campionato".

Inzaghi ha parlato così del secondo posto in campionato: "Ciò che mi piace di più di questi giocatori è quello che vedo, come stanno insieme e come vanno in campo, ma anche le lacrime nelle sconfitte. Venerdì non è stato un giorno semplice, è stato un campionato difficile da mandar giù. Ho rivisto i ragazzi oggi, dopo Como non ho voluto parlare. Li ho visti bene, abbiamo una grande partita e penso che questo gruppo mi emozionerà anche sabato".