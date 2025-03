Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che precede la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, ha parlato degli infortunati e ha posto l'accento in particolare su due dei suoi calciatori, Thurame Zielinski, l'ultimo in ordine degli infortunati in casa Inter. «Zielinski ha avuto un infortunio importante in un momento in cui non ci voleva anche perché stava crescendo tanto di condizione. Mi dispiace tanto per lui, ma lo aspetteremo come fatto con altri infortunati», ha detto l'allenatore sul polacco che si è fatto male nella gara contro il Monza dopo tre minuti dall'ingresso in campo e oggi gli esami fatti all'Humanitas di Rozzano hanno decretato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il giocatore rischia un lungo stop e come tempi di recupero si parla di almeno un mese e mezzo.