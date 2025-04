"Thuram? Non lo so, adesso serve tutto: riposo, freschezza, recuperare giocatori. Adesso non è opportuno parlare di quello che poteva essere e che non c'è stato. Sappiamo dei calendari, era questo che abbiamo voluto: i ragazzi hanno dato l'anima, per quello avranno sempre la mia riconoscenza. Analogie con 2 anni fa? Era capitato. Per quanto riguarda il Barcellona, non c'era bisogno di vederlo ieri, sappiamo che squadra dovremo affrontare. 2 anni fa non stavamo competendo su 3 competizioni, abbiamo alzato l'asticella, è quello che abbiamo voluto: è così e dobbiamo andare avanti, sapendo che abbiamo il Barcellona, e poi saremo subito in campo a Verona. Avanti con fiducia, cercando di recuperare calciatori".