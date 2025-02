"Quando c'è di mezzo l'Inter c'è sempre qualche parola in più. Io mi ero arrabbiato per questo, mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società che sono straordinari, non mi piaceva quello che veniva detto e quello che veniva descritto fuori. L'ultima cosa è quella di Lautaro. Conosciamo tutti quanti Lauti, sono quasi 4 anni che lavoriamo insieme, è uno di quei giocatori a cui non ho mai sentito dire una parolaccia.