Inzaghi: “Grandissima voglia. Torna Bastoni, esce Asllani. E su De Vrij…”

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan. "Formazione? Non vi posso aiutare. Ho scelto il portiere ma non l'ho ancora comunicato ai giocatori. Esce Asllani per squalifica, rientra Bastoni e poi ci sarà da valutare De Vrij. Taremi non ci sarà, siamo gli stessi di domenica più o meno, con Bastoni in più e Asllani in meno"