L’ex tecnico dell’Inter parla alla vigilia dell'esordio al Mondiale per Club: “Scelto Al Hilal per cambiare"

Poche ore dopo le dichiarazioni del CEO dell'Al Hilal Esteve Calzada, che ha rivelato come "l'accordo con Simone Inzaghi era già deciso, ma non era stato firmato prima della finale di Champions solo perché il tecnico per rispetto ci ha chiesto di aspettare", l’ex allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto del club saudita al Mondiale per Club contro il Real Madrid guidato da Xabi Alonso, in programma alle 21 italiane del 18 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens.