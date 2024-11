Italia, Spalletti: “L’intenzione contro la Francia è cambiare poco”

Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia. "Ieri li ho visti solo in palestra. Io la penso sempre allo stesso modo, a volte anche nel nostro campionato ci sono tante partite, tanti infortunati, tanti affaticamenti. Ma a volte l'affaticamento è mentale, hanno dei muscoli che sono delle macchine. E quando invece riescono a fare buone partite e buone prestazioni l'affaticamento viene smaltito rapidamente. Di solito i tanti infortunati sono in squadre in difficoltà, diventa più facile creare problemi ai muscoli" ha aggiunto.