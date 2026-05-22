Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter

Andrea Della Sala Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 15:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Queste le parole del tecnico riportate da Tmw:

Cosa rappresenta la gara di domani?

"Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d'Italia ma capace di fare il double. Ci siamo allenati con il sorriso. Dispiace per Orsolini perché siamo riusciti a tutelarlo per tutta la stagione ma per domani lo perdiamo".

Sarà la sua ultima partita al Dall'Ara?

"Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare".

Da cosa non vuole derogare da questo incontro con la società? Voleva che ci fosse stato prima piuttosto che a bocce ferme?

"Poteva essere prima, ma va bene anche così. Non c'è fretta. Dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare il prossimo anno: l'importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si vuole. Qui si lavora benissimo, abbiamo ottenuto una Coppa Italia storica, quest'anno a tratti mi sono divertito e a tratti meno. Dovremmo rendere conto ad un ambiente che ormai pretende questi tipi di campionati perché la società li ha abituati bene. L'atmosfera che si respira a Bologna va tutelata e bisogna fare le cose per bene".