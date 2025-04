Come stanno i due attaccanti? Chi gioca domani?

"Santi tra giorni fa era al 50% oggi è al 55%, oggi ancora meglio, in qualche giorno potrà essere al top della condizione. Per me lui ancora non è in grado di lavorare come dovrebbe fare un giocatore ad alto livello. Dallinga all'andata ha fatto due gran gol, Pavard gli ha salvato un tiro in cui lui forse deve fare qualcosa in più, abbiamo lui deve comportarsi come all'andata, lasciando stare i gol, gioca bene con i compagni domani ha l'opportunità di far vedere di che pasta è fatto".