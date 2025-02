"Conoscevo già qualche cosa ma non mi aspettavo un ambiente simile e un'accoglienza così calorosa. Il mio obiettivo è aiutare il club a vincere dei titoli. Fin quando sarò qui lotterò per vincere dei titoli. Calci piazzati? Non abbiamo ancora lavorato molto su questo: quando si lavorerà su corner e punizioni darò di certo il mio apporto. Mi piacerebbe entrare nella storia del Milan anche per i successi e per il numero dei miei gol", ha aggiunto il portoghese.