Parla anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa accanto a Igor Tudor. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico della Juventus: "Buongiorno a tutti, volevo cominciare questa conferenza ringraziando Thiago Motta e il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. Il rapporto con Thiago rimarrà grande, di stima, rispetto e confronto quotidiano. Potrà fare l’allenatore a grandi livelli e gli auguro tutto il meglio".

ADDIO MOTTA - "Le mie parole dopo il post gara di Firenze, dopo la pausa nazionali a mente fredda abbiamo analizzato l’andamento delle ultime gare e come sono avvenute ci ha dato preoccupazione. Abbiamo deciso di dare una sterzata perché è importante per la Juventus. Le nostre scelte sono andate subito su Igor, non solo per il suo passato alla Juve ma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali".