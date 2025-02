Brutto passo falso per l'Inter questa sera. Simone Inzaghi ha commentato così la sconfitta in casa della Juventus in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo di coraggio, distanze e tecnica. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, sappiamo quanto sia importante nel calcio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come nel primo, poi quando abbiamo ritrovato le distanze il gol di Conceicao ha spostato gli equilibri. La sconfitta fa male, diversa da quella di Firenze. Se vogliamo arrivare dove vogliamo dobbiamo cambiare marcia, non fare proclami, lavorare e non pensare di essere più forti ma dobbiamo essere i più bravi".