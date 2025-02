Juventus, Thiago Motta: “Troppo rispetto per l’Inter nei primi 45′. Potevamo fare anche il secondo…”

Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l'avversario. Non devo scoprire io la loro forza, ma abbiamo affrontato situazioni in cui non possiamo subire in quel modo. La squadra poi è tornata molto bene, serve la cura di piccoli dettagli. I ragazzi hanno tanta voglia di fare bene. In partite come questa servono 95' al top, serve grande compattezza, ma bisogna anche andare avanti per vincerla. Abbiamo avuto anche l'occasione di fare il secondo gol, non ci siamo riusciti, ma abbiamo meritato la vittoria per quanto fatto.