Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

“Dopo la partita abbiamo detto che questa vittoria è stata buona per il morale. Tra primo e secondo tempo cosa vi siete detti? Abbiamo detto che dobbiamo fare meglio nel possesso, abbiamo visto subito come nei primi 10 secondi abbiamo fatto bene e avuto un'occasione davanti. Si è visto che eravamo diversi tra primo e secondo tempo. Quando fai questo hai anche energia positiva per fare ancora meglio, anche in difesa ti senti più energico rispetto a quando non abbiamo la palla".