Marco Macca Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 19:02)

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica di Mourinho. Ecco le sue parole:

Dove bisognerà fare attenzione? — "Quando si gioca contro club come il Benfica non si affronta solo una squadra, ma un pezzo di storia del calcio, un'identità Le squadre portoghesi ti risucchiano nel loro ritmo e quanto ti accorgi di questo è tardi. Io mi aspetto che i calciatori siano pronti e che possano esprimersi con le loro qualità".

Su Mourinho? — "C'è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me perché sotto questo aspetto vince sempre lui, poi ci siamo stimati, apprezzati e sentiti al telefono. Sarà un piacere incontrarlo, nelle partite dove c'è Mourinho si alza il volume del calcio e per me essere sull'altra panchina è motivo di orgoglio".

Lei sarebbe pronto a firmare in bianco? — "Non sono pronto a niente e nemmeno la Juventus è pronta a niente. Questo dubbio lo risolveremo l'ultima settimana del nostro rapporto, si va avanti così con coerenza. Non ho fatto niente per meritarmi quello che lei auspica in questo discorso. Nel calcio si sa che si cambiano idee velocemente, la Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altrettanti, io se voglio continuare ad allenare spero di trovarne una, è tutto diretto. Le valutazioni si tirano in fondo. L'ultima settimana si viene qui e si dice le cose insieme".

(Fonte: TMW)