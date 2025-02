L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, è intervenuto in conferenza stampa

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha analizzato anche la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Come sta la squadra?

"Douglas Luiz non sarà con noi e speriamo il prima possibile. Cambiaso sarà con noi e ieri abbiamo fatto un lavoro di precauzione con lui. Dopo l'Inter preparare una partita così importante non è difficile. Noi veniamo da una vittoria importante, siamo pronti per fare una grande partita e andare agli ottavi".