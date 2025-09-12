L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter a Torino.
partite
Juventus, Tudor: “Inter la più forte in Italia negli ultimi anni, bella partita. Vlahovic…”
Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:
Ha vissuto le giuste motivazioni? Ha sentito Thuram?—
"Non ho sentito Thuram. L'intervista avete fatto una bella cosa mandandomi Ciro. Le motivazioni non riguardano solo Yildiz. L'allenatore deve tenere alta la tensione. Poi in un anno tenere la motivazione alta con tutte le squadre può fare la differenza. Domani sarà una bella partita da giocare. Spero che i nostri tifosi si divertano".
Domani sarà un prova di maturità per voi?—
"Nessun esame o salto. Solo una partita da giocare, un percorso che la squadra sta facendo e che in questi mesi ha sbagliato pochissime partite. Una partita importante perchè si gioca contro l'Inter ed è bello, ma non c'è nessuna particolarità o che cambia. Bello affrontare e misurarsi contro una squadra che negli ultimi anni in Italia è la più forte".
Questa Juve è più forte?—
"Sono sempre contento, lo ero prim e lo sono ora. Sono arrivati due ragazzi che ci danno una mano. Openda subito, Edon non subito perchè viene da un lungo periodo senza giocare. Ora è il momento che si deve riprendere fisicamente, alzare il livello di forza, gambe e polmoni. Prossime due non sarà convocato, poi da Verona lo mettiamo piano piano nella rosa. Un giocatore con caratteristiche diverse, Openda invece sta bene, ha qualità e ci darà una mano".
Come sta Vlahovic?—
"Basta vedere i suoi numeri. Mai nella sua vita è stato così. Meglio di così non può stare".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA