Keita Balde, nuovo attaccante del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Lecce in cui ha esordito coi brianzoli: "Sono stati giorni intensi, è successo tutto in maniera così veloce. Sono molto felice di essere tornato a giocare in Serie A e di essere arrivato in un bel club come il Monza. Mi auguro di poter dare un contributo alla squadra per uscire da questa situazione, perché la società, i tifosi e i compagni non lo meritano. A livello di motivazioni e di carica noi dobbiamo fare tanto per centrare l'obiettivo. Nesta mi ha chiesto di fare il mio, di spingere sempre in avanti. Sa cosa posso dare al Monza. Dobbiamo toglierci subito di dosso tutte le paure e le ansia che ci sono adesso.