L'Inter elimina la corazzata Bayern. E ora sì che può festeggiare, meritatamente. 2-1 a Monaco, 2-2 a San Siro, nerazzurri in semifinale. Al termine della gara di San Siro ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Bayern Vincent Kompany:

"Dobbiamo guardare indietro, prima della partita contro l'Inter. Il tema era quello dei nostri infortunati. Penso che la prima cosa che abbiamo fatto è stata mostrare un buon Bayern nella prima partita, anche se abbiamo perso. Abbiamo avuto un grande rammarico e poi siamo venuti a Milano per dimostrare un volto positivo del Bayern. Abbiamo avuto un grande supporto dei tifosi. Abbiamo avuto un paio di occasioni, la qualità dell'Inter si è fatta sentire. Dovevamo fare più gol di loro, sono emozioni miste, la realtà cruda è che non giocheremo la finale a Monaco, questo non possiamo cambiarlo. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere queste due partite. Da qui a 5 mesi torneremo a giocare a Monaco in Champions. Avremo da pensare anche ai prossimi trofei. Tante cose a cui pensare".