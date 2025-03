Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany. Ovviamente, il tema principale è stato quello degli infortuni, con il club tedesco che ha perso per mesi Davies e Upamecano.

"La mia priorità è la partita contro il St. Pauli. La maggior parte dei commissari tecnici è stata anche allenatore di club. Siamo in contatto e non ci sono difficoltà a comprendere i rispettivi punti di vista. Si tratta semplicemente di buon senso. Ho fatto parte del sindacato dei calciatori. Già allora il problema del sovraccarico di lavoro era un tema centrale e lo è ancora oggi. Poi capita un infortunio e dobbiamo spiegare come è successo. Forse si dovrebbero concentrare le partite delle nazionali, così i giocatori non sarebbero costretti a viaggiare così tanto"