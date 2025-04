Non solo le parole di Vincent Kompany dalla sponda bavarese alla vigilia di Bayern Monaco-Inter di Champions League. Con lui in conferenza stampa anche Konrad Laimer. Qui le parole dell'austriaco, riprese dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania: "Giochiamo per partite come questa, vogliamo entrare in campo ben messi. Loro hanno grande qualità e tante individualità, noi abbiamo tanti infortunati ma non cerchiamo scuse. Vogliamo presentarci come squadra, tutti quanti. E' difficile cambiare tanti giocatori, ma abbiamo abbastanza qualità per vincere questa partita".