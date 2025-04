LIVE FCIN1908/ Barcellona, Flick: “Inter pericolosa in transizione. Finale sarebbe un sogno”

Il sogno Champions League per l’Inter passa ancora una volta da Barcellona. Come nel 2010, i nerazzurri faranno tappa in Catalogna in semifinale, sperando di nuovo nell’impresa di conquistare il passaggio all’ultimo atto della competizione. Ad alzare il sipario sulla gara d’andata è Hansi Flick, allenatore blaugrana, primo a parlare, direttamente dal quartier generale del club. Qui le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it in Spagna.